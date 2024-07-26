Брянск, 26 июля, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата ВСУ в Брянской области, сообщил 26 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что цель сбили над территорией Погарского района.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.

По информации Богомаза, ранения людей и разрушений удалось избежать. На место падения фрагментов беспилотника прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в селе Новое в Белгородской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство около частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

В ночь с 25 на 26 июля силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника украинской армии в небе над Ростовской областью и ещё два — над Курской областью.