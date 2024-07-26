Грозный, 26 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube нужно не замедлять, а полностью блокировать, заявил журналистам 26 июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«YouTube надо не замедлять, а закрыть к чертовой матери», — заявил глава Чечни.

По его словам, для развития российских социальных сетей нужно, чтобы ими стали пользоваться российские звёзды, актёры и спортсмены. В качестве примера он привёл Китай, где запретили западные сервисы. Внутри Китайской Народной Республики развиваются отечественные аналоги, указал глава Чечни.

Как сообщало 26 июля ИА Регнум, Роскомнадзор заявил, что многочисленные нарушения законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля посоветовал заблокированным YouTube россиянам идти на другие ресурсы. По его мнению, западные страны не готовы слушать позицию России.

В июле стало известно, что поддерживающие Россию граждане зарубежных стран всё чаще сталкиваются с цензурой со стороны видеохостинга YouTube. Так, в текущем году без объяснений удалили каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow. YouTube также заблокировал официальный канал Московской биржи. Блокировка коснулась исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной.