Москва, 19 июля, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Граждане зарубежных стран, поддерживающие Россию, всё чаще сталкиваются с цензурой со стороны видеохостинга YouTube. В частности, в 2024 году без объяснений и возможности восстановления были удалены популярные каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow.

Владелец Sasha Meets Russia Саша Йост отмечала, что её канал был удалён без предварительных предупреждений. Никаких политических публикаций там не было, подчёркивала автор.

«Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удалён за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала Йост.

Канал политического аналитика, журналистки Фиореллы Изабель также был удалён без предупреждения. Изабель критиковала действия Израиля, а также политику западных стран.

«Мой новый и небольшой канал, который недавно начал набирать популярность, был полностью удалён без каких-либо страйков и предупреждений. Это произошло сразу после того, как я сделала интервью со Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тыс. просмотров. У меня также был антисионистский контент, потому что я ездила на Западный Берег и брала там интервью. Они только что приняли решение по моей апелляции и окончательно запретили меня», — рассказала Изабель.

Подобные случаи блокировок имели место и прежде и касались не только блогеров. В 2023 году YouTube заблокировал на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски выпуск телепрограммы с участием российского дипломата под предлогом якобы имевшего места «разжигания ненависти». В действительности ничего оскорбительного в выпуске не было, отмечал журналист. Также в 2023 году Youtube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера, который неоднократно высказывался в поддержку России.

«Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей», — отмечал Риттер на своей странице в X (Twitter).

Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков отмечал, что объективность YouTube всегда была под вопросом, а наиболее характерным становится блокировка развлекательных каналов о России.

«Бан развлекательных каналов про РФ говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что Россия справляется с санкциями, а месячные платежи за газ дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдёт коллапс — они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», — считает Пучков.

Западная цензура не допускает, чтобы Россия на YouTube ассоциировалась с чем-то положительным, это и становится причиной блокировок как пророссийских иностранных граждан, так и, например, отечественных музыкантов, отмечал эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

«Поэтому мой совет российским блогерам — переходите на отечественные аналоги YouTube. Например, на «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Также присмотритесь к видеохостингу «Платформа», который относительно недавно был запущен. Важно, чтобы российский блогер понимал, что YouTube — площадка, на которой можно просто так взять и потерять всё в один момент по независящим от тебя обстоятельствам», — полагает Гогуа.

В свою очередь эксперт РОЦИТ, журналист, блогер, медиаэксперт Георгий Лобушкин напомнил, что для того, чтобы быть блогером и зарабатывать на этом, требуется большая работа, и ситуация, когда видеохостинг за секунду перечёркивает все её плоды, крайне неприятна.

«Главное — видеохостинг это делает без объяснения причин и с явно русофобским подходом. Иначе сложно объяснить причины блокировки каналов наших музыкантов: SHAMAN, Олега Газманова и других артистов. Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Всё это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно распространять безопасный контент», — сказал Лобушкин.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Пресс-служба Роскомнадзора (РКН) отмечала, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. РКН подчеркнул, что YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.