Новая Каховка, Херсонская область, 26 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ жилого сектора Новой Каховки пострадали мирные жители, в том числе дети, сообщил 26 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка Новокаховского городского округа от обстрела со стороны украинских террористов», — написал Сальдо, отметив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил глава региона, ВСУ целенаправленно били по жилым домам.

Под удар украинской армии также попал Алёшкинский городской округ. ВСУ сбросили несколько боеприпасов на частный дом, который получил сильные повреждения. Люди в результате не пострадали.

Сальдо опубликовал фотографию частного дома, оставшегося без крыши в результате атаки. На другом снимке — загоревшийся в результате обстрела частный дом.

Губернатор Херсонской области 25 июля опубликовал фотографию сгоревшего склада вторсырья одного из предприятий Новой Каховки. Пожар возник в результате удара украинских БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил об атаке ВСУ, в результате которой погибли двое мирных жителей республики. Ещё восемь человек, в том числе ребёнок, получили ранения. Украинская армия обстреляла Донецк и Горловку из ствольной артиллерии. В Мариуполе сдетонировал взрывоопасный предмет, в результате ранение получил восьмилетний мальчик.