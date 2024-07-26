Москва, 26 июля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13 825 человек. Об этом 26 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировок российских войск «Юг» и «Запад» — 4640 и 3640 бойцов соответственно.

В боях с подразделениями российской группировки войск «Центр» ВСУ потеряли 2525 человек, в зоне ответственности группировки войск «Север» — 1385 бойцов.

Кроме того, в результате действий группировки войск «Восток» противник за неделю потерял 835 человек, в результате действий группировки войск «Днепр» — 800 человек.

Конашенков также сообщил, что Вооружённые силы России нанесли за неделю 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, удары наносились по цехам сборки беспилотников, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинским эшелонам с техникой и личным составом ВСУ, пунктам временной дислокации иностранных наёмников.

Представитель Минобороны проинформировал также, что за неделю сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 — в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны в период с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ, а также 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, а также 36 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Минобороны 21 июля сообщило, что российские военные уничтожили установку HIMARS и склад ВСУ с сотнями тонн боеприпасов. ВС России также поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живую силу и технику ВСУ в 133 районах.