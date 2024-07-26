Москва, 26 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Коэффициент рождаемости в России представляет низкий уровень — 1,4, что грозит будущему страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Известия/Константин Кокошкин

По его словам, нынешний коэффициент, который наблюдается в РФ, сравним с показателями европейских стран.

«Мы живём в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал он.

Во время встречи спикер Кремля также обозначил, кого считает героями страны. Так, он назвал ветерана специальной военной операции, старика-философа, изобретателя лекарства от рака и многодетную мать, подчеркнув, что такие люди нужны стране.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в России будет долгосрочным снижение числа женщин репродуктивного возраста, оно продолжится вплоть до 2046 года. При этом она добавила, что уже с 2026 года в России начнёт расти число молодых женщин, родивших в первой половине 2000-х годов. Поэтому сейчас пришло время разработать дополнительные меры поддержки молодых семей, подчеркнула вице-премьер.

Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить рождаемость в РФ, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.