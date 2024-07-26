Москва, 26 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Кремле видели сообщения СМИ о задержанном в Париже по подозрению в попытке дестабилизировать обстановку во время Олимпиады россиянине, якобы работающем на ФСБ, и считают их курьёзными. Об этом 26 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

«Нет, мы не обладаем никакой информацией [по этому поводу]. Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьёзные», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что в такой ситуации французская сторона должна проинформировать об этом посольство РФ в Париже, и выразил надежду на то, что диппредставительству предоставят такую информацию.

Во французских СМИ 25 июля появились сообщения о том, что в начале недели в Париже задержали повара-блогера из России Кирилла Грязнова по подозрению в организации мероприятий, которые якобы «могли бы привести к дестабилизации» в период проведения Олимпиады. По информации газеты Le Monde, слежку за россиянином начали ещё в мае, когда он в нетрезвом виде заявил о «работе на ФСБ».

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в японской префектуре Осака арестовали 38-летнего россиянина по обвинению в экспорте ряда товаров в Россию в обход санкций. По мнению полицейских, представитель торговой компании Astrade в начале 2023 года якобы экспортировал в РФ товары, включая гидроциклы и двигатели для кораблей.

Уточнялось, что это первый случай в Японии, когда под арест попадет обвиняемый в экспорте товаров в Россию в обход режима санкций. В Генконсульстве России в Осаке отметили, что держат эту ситуацию на контроле.