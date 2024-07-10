Осака, Япония, 10 июля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. В префектуре Осака (Япония) по обвинению в экспорте ряда товаров в Россию в обход санкционного режима арестовали гражданина РФ. Об этом 10 июля сообщило издание «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум Арест

Речь идёт о задержании 38-летнего россиянина, представителя торговой компании Astrade. По мнению полиции, мужчина в начале прошлого года якобы экспортировал в Россию товары, среди которых гидроциклы и двигатели для кораблей.

Отмечается, что этот случай стал первым в Японии, когда арест проводится по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима. В Генеральном консульстве России в Осаке подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.

Как передавало ИА Регнум, в июне имеющий российско-американской гражданство 58-летний мужчина признался в нарушении экспортных ограничений, введённых против России. Согласно заявлению министерства юстиции США, гражданин якобы экспортировал части для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов без лицензии. Также утверждалось, что в период с 2020 по 2023 год он якобы координировал поставки частей оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья для его дочери в Екатеринбурге. С учётом признания обвинения ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В мае суд в Финляндии арестовал трёх ранее задержанных полицией россиян, подозреваемых в якобы экспорте товаров двойного назначения. Задержанным грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от четырёх месяцев до четырёх лет.