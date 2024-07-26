Москва, 26 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Возобновления полномасштабной работы посольства Соединённых Штатов Америки в Москве пока не произойдёт. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, фрагменты его выступления опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Никуда посольство Соединённых Штатов в Москве не возвращалось и не вернётся пока (к работе. — Прим. ред.), потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений», — сказал он.

Россия в 2021 году в качестве ответа на введённые Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ США ввела ограничения на наём американским диппредставительством россиян и граждан третьих стран. В мае того же года посольство США сообщило об уменьшении количества предоставляемых консульских услуг, включая приостановление рассмотрения документов на визы, не предназначенных для дипломатических поездок.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля газета The Washington Post написала, что вводимые Вашингтоном антироссийские санкции вызывают озабоченность у американских чиновников. При этом количество вводимых США санционных мер увеличивается рекордными темпами.

Песков 26 июля заявил, что негативное отношение Запада к России изменится, однако для этого нужно время. На сегодняшний день между Россией и США фактически отсутствуют двусторонние отношения, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 4 июля отметил, что с США нельзя начать конструктивный диалог в ситуации, когда американские элиты заняты предстоящими выборами. Глава государства уточнил, что после выборов в США ситуация может стать более определённой. При этом Москва со своей стороны готова к диалогу с Вашингтоном.