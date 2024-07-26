Москва, 26 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Со временем резко негативное отношение к России на Западе изменится, но для этого должно пройти время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Представитель Кремля заявил, что сегодня у России и США фактически отсутствуют двусторонние отношения. На Западе господствует атмосфера слепой ненависти и к России, и ко всему, что с Россией связано.

Пытаться в этих условиях донести точку России до западных политиков не имеет большого смысла. Но ситуация меняется, подобные процессы развиваются по синусоиде.

«Мы сейчас в самом низу, но рано или поздно всё равно кривая пойдёт вверх», — заявил Песков.

По его словам, на Западе всё больше людей будет задавать себе вопрос, почему русские делают то, что они делают. Число людей на Западе, которые захотят понять Россию, будет расти.

Пока российско-американские отношения де-факто отсутствуют, возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве не будет, добавил Песков.

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