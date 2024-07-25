Вашингтон, 26 июля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Санкции, вводимые властями США, вызывают озабоченность у американских чиновников, но введение таких ограничений продолжается, и их количество растёт рекордными темпами. Об этом сообщила 25 июля газета The Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

В статье отмечается, что санкционные меры США затронули около трети стран мира, а Соединённые Штаты вводят втрое больше санкций, чем любое другое государство или организация. При этом в американском правительстве признают чрезмерность такой политики.

Утверждается, что некоторые ключевые чиновники напрямую говорят о такой проблеме действующему главе Белого дома Джо Байдену. Авторы публикации подчеркнули, что использование санкций активизировалось, начиная с правления 41-го президента США Джорджа Буша — младшего и после только росло.

В статье также говорится, что санкционная детальность превратилась в «многомиллиардную индустрию», которую поддерживают влиятельные компании. Кроме того, США активно применяют санкции как рычаг давления на другие страны.

Вместе с тем, как указывают авторы публикации, такие меры, как отказ в доступе к доллару, приводят подсанкционные государства к обратному эффекту — те начинают хотеть избавиться от американской валюты, что сильно бьёт по ней. Ещё одним следствием вводимых санкций стало сближение Москвы и Пекина.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля газета The New York Times (NYT) написала, что американские власти не хотят вводить новые санкции против России из-за опасений роста цен на нефть. Статья вышла после того, как к ограничениям в отношении российских нефтяных танкеров, которые якобы используются для обхода западных ограничений, призвало казначейство США.

6 июля американский аналитик Майкл Хадсон заявил, что антироссийские западные санкции вместо обрушения российской экономики привели Россию к процветанию. Помимо этого, по мнению эксперта, санкционная политика США отрезала ЕС от РФ, что спровоцировало раскол в Европе.