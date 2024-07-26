* — организация, деятельность которой запрещена в РФ — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 26 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций фонд «Свободная Россия». Ранее деятельность организации признали нежелательной на территории страны.

«Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)», — указано в перечне.

28 июня Минюст включил фонд в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. По данным из открытых источников его создала в 2014 году группа российских эмигрантов в США. Подразделения действуют на Украине и в Грузии.

Как сообщалоИА Регнум. в марте перечень экстремистских организаций Минюста пополнило движение ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещено в РФ) и его структурные подразделения. Верховный суд 30 ноября 2023 года признал экстремистской деятельность международного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.