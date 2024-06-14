Москва, 14 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Отношения России с Западом, в том числе с Евросоюзом, деградировали, но это произошло не по вине Москвы, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

РИА Новости/ Владимир Сергеев

«Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причём, много раз это подчеркивал, не по нашей вине», — напомнил глава государства.

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Путин также назвал домыслами и бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу. Цель таких обвинений — обосновать гонку вооружений, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 мая, во время инаугурации после переизбрания на пост президента, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, в том числе по вопросам стратегической безопасности. Она остаётся открытой для добрых отношений с любыми странами, готовыми к надёжному и честному партнёрству, подчеркнул российский лидер.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля, комментируя заявления западных стран о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, указал на то, что это НАТО приблизилось к российским границам. По его мнению, раскручивание на Западе тезиса о «российской угрозе» нужно только для выбивания денег на затягивание конфликта на Украине.