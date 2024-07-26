Москва, 26 июля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Организовавший акцию против блокировки российских пользователей видеохостинга YouTube певец Ярослав Дронов (SHAMAN) в этой ситуации всё сделал правильно. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«SHAMAN всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — опубликовал его слова Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

Представитель Кремля добавил, что посольство США в Москве никак не отреагировало на акцию около своего здания.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля около посольства США в столице состоялся сольный концерт-митинг певца SHAMAN. Артист назвал мероприятие ответом на незаконную блокировку каналов российских пользователей на платформе YouTube, включая удаление его канала.

Дронов 22 июля прокомментировал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. По словам певца, глава Белого дома принял такое решение после его выступления около американского посольства в Москве.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. Дронова удостоили такого звания за большой вклад в развитие культуры и искусства в России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.