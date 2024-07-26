Южно-Сахалинск, 26 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания более 336 млрд рублей долга с рыбопромышленника Олега Кана, известного как «дальневосточный крабовый король». Это следует из данных базы судебных приставов и иных документов.

: Фонд «Родные Острова» Олег Кан

Исполнительный лист в отношении предпринимателя 2 апреля выдал Арбитражный суд Приморского края, сообщили «Известия».

«Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 336 886 514 057 рублей 84 копеек», ― указано в базе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко. Подсудимого заочно приговорили к лишению свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального ущерба, нанесённого пяти потерпевшим. Каждому из них предприниматель должен выплатить по 3 млн рублей.

Также Кана обвиняют в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По данным Генпрокуратуры, предприниматель сбежал из России. Он находится в международном розыске.

В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую Олегу Кану. В марте 2024 года Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России, выдвинотому против дальневосточных рыбопромышленников, включая Олега Кана. Ведомство отметило, что с 2019 по 2024 год группа лиц, подконтрольных предпринимателю, занималась выловом морепродуктов, которые в полном объёме вывозились в другие страны.