Киев, 26 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Мобилизационный возраст на Украине пора снизить до 22 лет, поскольку в армии не хватает бойцов, заявил офицер бригады «Рубеж» украинской нацгвардии Виталий Литвин в интервью НВ.

Global Look Press

По его словам, «в 22 года уже можно мобилизовывать».

На Украине могут снизить мобилизационный возраст, если ситуация на фронте поменяется, заявил спикер украинского минобороны Дмитрий Лазуткин. Пока такой необходимости нет, поскольку бойцов хватает, утверждает министр.

На Украине мужчин мобилизуют в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, мобилизации подлежат мужчины от 18 до 25, если они отслужили срочную службу, прошли военную кафедру. Указ о мобилизации глава киевского режима подписал 16 апреля 2022 года.

С 18 мая 2024 года в стране начал действовать закон об усилении мобилизации. Он снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, закон установил новые требования к военнообязанным, в частности введя крупные штрафы за неявку в военкомат и разрешив заочное вручение повестки. Согласно документу, считаются годными к службе в армии люди с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.

Сотрудники центров комплектования (украинских военкоматов) зачастую хватают мужчин на улице и в транспорте, избивают их. Многие украинцы оказывают сопротивление.

Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении срока мобилизации и военного положения, объявленного до 11 августа 2024 года.