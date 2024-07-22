Львов, Украина, 22 июля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Во Львовской области мужчина умер от травм, полученных в военкомате (ТЦК). Об этом 22 июля сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось 20 июля. Возбуждено уголовное дело

В ТЦК заявили, что мужчина во время прохождения военно-врачебной комиссии не удержал равновесие и упал со ступенек.

Как передавало ИА Регнум, в Черновцах на западе Украины сотрудники военкомата совместно с полицией устроили облаву на мужчин призывного возраста на территории торговых центров. Они группами стояли у входов и отслеживали появление мужчин. Очевидцы отметили, что время от времени сотрудники полиции пытались схватить и увести гражданских лиц.

С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Как подчёркивал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, из-за принятия нового закона, фактически лишившего украинцев призывного возраста всех прав, уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов.