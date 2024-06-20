Львов, Украина, 20 июня, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Жители Львовской области перекрыли трассу Тернополь — Львов, выразив несогласие с мобилизацией водителя автобуса, передаёт украинское издание «Страна. ua».

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По информации СМИ, работники территориальных центров комплектования (ТЦК) остановили водителя автобуса около села Струтин Львовской области для проверки документов. Затем сотрудники военкомата потребовали, чтобы мужчина поехал с ними якобы для обновления данных.

Неравнодушные граждане вышли из транспорта и начали митинговать, перекрыв трассу. В результате протеста дорожное движение затруднилось, у места митинга выстроилась многокилометровая пробка в обе стороны, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

В ответ на это украинские дальнобойщики 18 мая вышли на протестную акцию, перекрыв трассу Киев — Одесса. Протестующие расставили на дороге десятки грузовиков и устроили большую пробку. Водители заявили, что они против нового закона, так как по нему дальнобойщикам, перевозящим грузы в другие страны, не полагается бронь от службы в армии.

Глава МВД Украины Игорь Клименко 4 января сообщил о том, что на Украине за уклонение от мобилизации возбудили девять тысяч уголовных дел. Согласно украинскому законодательству, уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы.

19 июня в ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года. При этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов отметил, что украинская армия нуждается не в повышении численности, а в качественных изменениях кадров.