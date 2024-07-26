Донецк, 26 июля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В случае отступления в Харьковской области и в Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут применить отравляющие вещества. Об этом со ссылкой на данные агентуры сопротивления 26 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

TASS / Patrick Pleul/dpa

«Если придётся отступать, попытаются уничтожить оставленные населённые пункты», ― процитировало МК.RU Лебедева.

Он также добавил, что есть данные о фиксации активности войск радиационной, химической и биологической защиты и сообщения об отравлениях химическими веществами по всей Украине. По словам Лебедева, подполье несколько недель назад обнаружило две машины Ford с иностранными номерами и надписями РБХЗ, едущие в сторону Херсонской области из Николаева.

«Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторида хлора. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом», ― рассказал подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 июля заявил, что ВСУ применяют против российских войск химическое оружие. Он добавил, что эти данные фиксируют и передают в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и другим структурам.

В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе проведения СВО российские военные зафиксировали свыше 400 случаев применения Киевом нелетальных токсичных химикатов. ВСУ регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, подчеркнул он.

11 июля глава российской администрации Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска применяли химическое оружие на волчанском и липцевском направлениях. Он добавил, что информации о летальных случаях не было, но была химическая атака со сбросом с дрона отравляющих веществ, вызывавших отравления.