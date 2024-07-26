Подполье: ВСУ могут применить химические вещества при отступлении
Подполье сообщило о планах ВСУ распылить отравляющие вещества при отступлении
Донецк, 26 июля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В случае отступления в Харьковской области и в Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут применить отравляющие вещества. Об этом со ссылкой на данные агентуры сопротивления 26 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Если придётся отступать, попытаются уничтожить оставленные населённые пункты», ― процитировало МК.RU Лебедева.
Он также добавил, что есть данные о фиксации активности войск радиационной, химической и биологической защиты и сообщения об отравлениях химическими веществами по всей Украине. По словам Лебедева, подполье несколько недель назад обнаружило две машины Ford с иностранными номерами и надписями РБХЗ, едущие в сторону Херсонской области из Николаева.
«Мы смогли добыть оперативные данные, что на Украине в нескольких городах юго-востока собрано в общей сложности около 170 тонн трифторида хлора. Токсичен при вдыхании и взрывоопасен при контакте с водой и стеклом», ― рассказал подпольщик.
Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 июля заявил, что ВСУ применяют против российских войск химическое оружие. Он добавил, что эти данные фиксируют и передают в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и другим структурам.
В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе проведения СВО российские военные зафиксировали свыше 400 случаев применения Киевом нелетальных токсичных химикатов. ВСУ регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, подчеркнул он.
11 июля глава российской администрации Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска применяли химическое оружие на волчанском и липцевском направлениях. Он добавил, что информации о летальных случаях не было, но была химическая атака со сбросом с дрона отравляющих веществ, вызывавших отравления.