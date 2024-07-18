Москва, 18 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ применяют против российских войск химическое оружие, заявил 18 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Markiian Lyseiko/Global Look Press

Соответствующие данные фиксируются и передаются в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и другим структурам, отметил заместитель министра в интервью телеканалу «Звезда».

«Соответствующая информация передается по профильным для этого каналам, прежде всего по линии организации по запрещению химического оружия в Гааге, но также и в Нью-Йорке», — сказал Рябков.

Кроме того, за последние два года Россия собрала «суперобъёмный» материал о нарушениях Украиной при поддержке США конвенции о запрещении биологического и токсичного видов вооружений, добавил заместитель министра. Эти действия Киева и Вашингтона вызывают осуждение не только Москвы, но и международного сообщества, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции российские военные зафиксировали свыше 400 случаев применения Киевом нелетальных токсичных химикатов. ВСУ регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, подчеркнул Кириллов.

В июне он рассказал, что СБУ в 2023 году направляла в Академию наук Украины запрос о возможностях исследования образцов химического, радиологического, ядерного и биологического оружия. Военный уточнил, что украинская академия наук в ответ подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках соглашения от 2005 года между Пентагоном и минздравом киевского режима.

Начальник войск РХБЗ также сообщал, что, согласно полученным в ходе СВО документам, Киев интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Кириллов уточнил, что на контролируемую киевским режимом территорию продолжают ввозить радиохимические вещества для дальнейшей утилизации, а в дальнейшем эти вещества могут использовать для создания т. н. «грязной» бомбы, чтобы затем применить её «под чужим флагом».