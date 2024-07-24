Москва, 24 июля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги подразделений Вооружённых сил РФ, участвовавших в освобождении населённых пунктов Песчаное в Харьковской области и Розовка в ЛНР. Об этом 24 июля сообщило российское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Речь идёт о 15-м гвардейском мотострелковом полке и 13-м гвардейском танковом полке. Белоусов направил им поздравительные телеграммы.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением от врага населённого пункта Песчаное», — уточнило Минобороны в своём Telegram-канале.

В письме говорится, что бойцы этого подразделения показали мужество и самоотверженность, а более тысячи его представителей получили государственные и ведомственные знаки отличия.

В другой телеграмме, направленной 13-му гвардейскому танковому Шепетовскому Краснознаменному полку орденов Суворова и Кутузова II степени, министр подчеркнул, что Россия высоко оценивает подвиг бойцов, освободивших Розовку. Белоусов отметил, более 1900 военнослужащих подразделения награждены знаками отличия за мужество и героизм в боях.

Глава ведомства поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении указанных населённых пунктов стало известно 21 июля. Кроме их освобождения, бойцы Вооружённых сил РФ также вышли на более выгодные рубежи и позиции.

23 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков обнародовал информацию о том, что российские войска освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.