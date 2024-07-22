Донецк, 22 июля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются не допустить эвакуации населения фронтовых населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) на территорию Российской Федерации и открывают огонь по мирным гражданам. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», ― рассказал Пушилин.

По его словам, такая ситуация складывается в целом ряде освобождаемых крупных населённых пунктов региона, в том числе в Красногоровке и Торецке. В настоящее время со спасёнными людьми работают следователи.

«Жуткая ситуация, когда расстреливают людей целыми семьями. К сожалению, таких свидетельств всё больше и больше», — добавил глава ДНР.

Пушилин отметил, что каждый случай гибели мирных жителей от рук ВСУ расследуется.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил 29 июня, что бойцы украинской армии расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из Торецка, где шли ожесточённые бои. В результате погибли не менее семи мирных жителей.

Кимаковский 28 июня сообщил, что украинские войска под давлением Вооружённых сил России покинули несколько стратегически важных позиций в районе Торецка. Он подчеркнул, что ВСУ на этом участке фронта находятся далеко не в лучшей ситуации.

Военнослужащие группировки российских войск «Север» 4 июня эвакуировали из-под обстрелов украинских боевиков троих мирных жителей из одного из населённых пунктов в Харьковской области. Люди остались в своих домах на момент спешного отступления подразделений ВСУ в сторону Липцов под Харьковом. Российский военный рассказал, что бойцы ВСУ не стеснялись стрелять своим же вслед.

Вооружённые силы Украины в конце мая ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области. Как сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, украинские военные вели целенаправленный обстрел жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа.