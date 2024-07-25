Москва, 25 июля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести на Олимпийских играх в Париже церемонию вручения медалей командных соревнований фигуристов на Олимпийских игр 2022 года. Об этом 25 июля сообщается на странице организации в соцсети Х (бывшая Twitter).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В комитете отметили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию России на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Игр 2022 года в Пекине оказалось своевременны.

«Это решение принято как раз вовремя, чтобы ещё можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — говорится в сообщении МОК.

Наградить золотыми и серебряными медалями планируется американских и японских фигуристов. Теперь организация будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), а также национальными олимпийскими комитетами США и Японии, чтобы привезти их спортсменов в Париж для вручения медалей на основе измененных результатов.

Представители международной организации подчеркнули, что они рады возможности организовать вручение медалей, которое было отложено из-за судебного разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиевуна четыре года за нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

25 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российских фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В ОКР заявили, что разочарованы таким решением, однако иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года.