Москва, 25 июля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно золотых медалей фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ОКР.

Sergey Elagin/Global Look Press

В комитете отметили, что ожидали такого разрешения ситуации.

«Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

В ОКР заявили, что детально изучат мотивировочную часть решения CAS, после чего рассмотрят возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов.

CAS в своём заявлении отметил, что результаты российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в командном зачёте аннулировали правильно, следовательно российская команда не может быть награждена золотой медалью.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.