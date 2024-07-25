Париж, 25 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Канадская и американская певицы Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает 25 июля The Independent.

IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press Леди Гага

По информации французского журналиста Тьерри Моро, Селин Дион и Леди Гага репетировали классическую композицию Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете». Он уточнил, что Дион выступит в наряде от Dior.

Отмечено также, что певицы остановились в одном отеле — Royal Monceau неподалёку от Елисейских полей. Дион 24 июля разместила в Сети несколько снимков из Лувра.

Селин Дион не выходила на сцену с 2022 года. Тогда она отменила европейское турне из-за серьёзного неврологического заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы не раскрывают состав участников церемонии открытия. Пока известно лишь, что на ней выступит французская певица малийского происхождения Айя Накамура. Многие французы не одобрили этот выбор, так как, по их мнению, Накамура не представляет Францию.

Официальное открытие Олимпиады состоится 26 июля. За две недели до начала состязаний было продано рекордное количество билетов — 8,6 млн. Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте, перед которыми раскупили 8,3 млн билетов.