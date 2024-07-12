Париж, 12 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. На летнюю Олимпиаду в Париже за две недели до её старта продали рекордное количество билетов — 8,6 млн, сообщило агентство France presse (AFP) со ссылкой на президента оргкомитета Парижских игр Тони Эстанге.

Thomas Padilla/AP/TASS

«Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, мы преодолели эту цифру. У нас продано 8,6 миллиона билетов на Олимпийские игры и более миллиона — на Паралимпийские игры», — процитировало агентство Эстанге.

В материале отмечалось, что билеты на соревнования ещё есть в продаже. Организаторы намерены достичь отметки в 10 млн проданных билетов на Олимпийские игры и 3,4 млн — на Паралимпийские.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня стало известно, что российские спортсмены и сопровождающие их лица прошли предварительную регистрацию на участие в Паралимпийских играх. В апреле президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Паралимпийский комитет России рассчитывает на участие 108 российских паралимпийцев на ОИ-2024. Они смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов.

28 июня пополнился список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде. Допуск получили теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, дзюдоисты Алексей Коровашков и Захар Петров. Также МОК допустил к участию в Олимпиаде дзюдоистов Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбека Махмадбекова.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.