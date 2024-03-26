Париж, 26 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Выбор французской певицы малийского происхождения Айе Накамуры для выступления на церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже вызвал негодование французов. Об этом сообщает газета The New York Times.

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В материале говорится, критика в адрес певицы отражает раскол Франции по поводу иммиграции. По данным опроса, который приводит издание, 63% жителей страны против выступления Накамуры, так как, по их мнению, она не представляет Францию.

«Это не красивый символ, это новая провокация президента Эммануэля Макрона, который каждое утро просыпается с вопросом, как он может унизить французский народ», — цитирует слова лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен NYT.

Уточняется, что Накамура получила большое количество расистских оскорблений в Сети после того, как стало известно, что она может выступать на Олимпиаде. Полиция начала расследование.

NYT отмечает, что певица малийского происхождения смешивает в своих текстах французский язык с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором жилищные условия в парижской олимпийской деревне, которую построили для Игр-2024.

Он пояснил, что в комнатах отсутствует кондиционирование воздуха, атлетам будут выдавать вентиляторы. При этом, по его словам, 90% времени в помещениях будет максимум 28 градусов.

Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Эммануэль Макрон 29 февраля символически получил ключи от олимпийской деревни вблизи Парижа.