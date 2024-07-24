Донецк, 24 июля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Один человек погиб в Донецке в результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило 24 июля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

ВСУ ударили по Петровскому району.

«Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА погиб мужчина 1954 года рождения», — уточнило представительство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня украинские войска с БПЛА сбросили боеприпас на город Ясиноватая в ДНР. Из-за нападения ВСУ пострадали двое детей — девочка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения.

17 июля украинский беспилотник атаковал посёлок Верхнеторецкое в ДНР, в результате чего получили ранения две женщины 1980 и 1958 годов рождения.