Омск, 25 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Омске обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, пропавшей в городском парке Победы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«25 июля около 18:20 часов возле лодочной станции в районе улицы 3-й Островской в Иртыше обнаружено тело 15-летней девочки», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что поисковые мероприятия завершены. Ведомство поблагодарило волонтёров и всех неравнодушных, кто принимал участие в розыске подростка.

Следственный комитет продолжит расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту смерти школьницы.

Как сообщало ИА Регнум, девочка Евангелина пропала в городе 22 июля. Туда она приехала вместе с родителями из столицы. Школьница вышла из номера гостиницы «Ника» близ парка Победы в 15:00 по местному времени, за час до отъезда. В розысках пропавшей девочки участвовали более 30 сотрудников полиции, они устанавливали возможные маршруты передвижения ребёнка. Для обследования акватории реки Иртыш в воздух поднимали беспилотник.

Ранее полицейские нашли живым двухлетнего мальчика, пропавшего 29 июня в селе Салтымаково Крапивинского муниципального района Кузбасса. Его обнаружили примерно в 1,5 км от дома на дороге. После установления причин и условий произошедшего, а также обстоятельств безвестного отсутствия ребёнка, примут обоснованное процессуальное решение.