Кемерово, 30 июня, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Полицейские нашли живым пропавшего 29 июня в селе Салтымаково Крапивинского муниципального района Кузбасса двухлетнего мальчика. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Уточняется, что 29 июня поступило сообщение о пропаже двухгодовалого мальчика в селе Салтымаково. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту.

«В ходе поисковых мероприятий приблизительно в полутора километрах от дома, на дороге, мальчика нашли. Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья», — проинформировали в ведомстве.

После установления причин и условий произошедшего, а также обстоятельств безвестного отсутствия ребёнка, примут обоснованное процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в Чёрном море около Сочи нашли спящей в море на спине 50-летнюю женщину, поиски которой начались вечером 27 июня. Обнаруженную жительницу Краснодарского края передали правоохранителям.

В начале июня в Свердловской области нашли живыми пропавших несовершеннолетних брата и сестру. Ушедшие с дедом на рыбалку 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра возвращались домой и заблудились, а затем у них разрядился телефон.