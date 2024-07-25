Посёлок Валаам, Карелия, 25 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин восхитился волевым характером своей школьной учительницы Веры Гуревич. Глава государства заявил об этом 25 июля на острове Валаам, куда он приехал вместе с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко для переговоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Священнослужитель в одном из храмов рассказал, что школьная учительница российского лидера, с которой на Валааме очень дружат, три недели назад приезжала на остров.

«Исповедовалась, причащалась. Попросила передать благодарность за помощь в её лечении», — сказал он.

Как отметил священник, Гуревич перенесла уже вторую онкологию, но осталась настолько крепким человеком, что приехала на остров, стояла всю церковную службу и молилась.

«С характером», — с улыбкой отозвался Путин о своей школьной учительнице.

Вера Гуревич была классным руководителем главы государства в ленинградской школе №193 с пятого по восьмой класс. Путин неоднократно называл учительницу в числе людей, оказавших на него самое сильное влияние, и рассказывал, что до сих пор общается с ней.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Гуревич посетила церемонию инаугурации президента России. После её она пожелала Путину, чтобы у него и дальше всё получалось.

Глава государства после инаугурации встретился в Кремле со своей школьной учительницей и подарил ей букет цветов. Путин тепло приветствовал свою 90-летнюю учительницу.

В конце декабря 2023 года Гуревич поздравила участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Она также пожелала им скорейшего возвращения домой с победой.