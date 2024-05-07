Москва, 7 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Классная руководительница Владимира Путина 91-летняя Вера Гуревич, посетившая 7 мая церемонию инаугурации, пожелала главе государства, чтобы у него и дальше всё получалось.

Кадр из видео

После церемонии журналисты спросили Гуревич, чего она желает своему ученику.

«Как всегда, чтобы только на отлично. Уверена, что (у Путина. — Прим. ред.) получится. У нас всегда всё получалось», — цитирует педагога Telegram-канал Shot.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Гуревич поздравила участников специальной военной операции с наступающим Новым годом и пожелала скорейшего возвращения домой с победой.

Владимир Путин ранее не раз называл свою классную руководительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и рассказывал, что продолжает общаться с ней.

Гуревич в свою очередь отмечала, что Путин находится «на своём месте» и что теперь уже не она является его педагогом, а он — её учителем.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».