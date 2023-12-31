Москва, 31 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Школьная учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич накануне Нового года поздравила участников специальной военной операции с наступающим праздником и пожелала скорейшего возвращения домой с победой.

Саид Царнаев/РИА Новости Школьный классный руководитель Владимира Путина Вера Гуревич

«Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесёт вам прибавление сил, здоровье», — сказала она.

Гуревич подчеркнула, что мужества и стойкости российским бойцам и так не занимать. Преподаватель выразила надежду на скорейшее завершение всех боевых действий.

«С Новым годом! С мирным годом! Будьте все счастливы и здоровы, берегите себя», — добавила учительница.

Вере Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд мировых лидеров. Поздравления российского лидера получили главы Белоруссии Александр Лукашенко, Сербии Александр Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поздравляя Лукашенко, Путин обратил внимание, что в 2023 году две страны вместе преодолевали испытания и успешно противодействовали враждебной политике коллективного Запада и укрепили институты Союзного государства.