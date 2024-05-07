Москва, 7 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич и подарил ей букет цветов.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич

Глава государства тепло поприветствовал 91-летнюю учительницу, обняв и поцеловав её, а также помог ей сесть за стол, придвинув стул.

Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

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Также после церемонии инаугурации глава государства встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Во время беседы с Путиным Рошаль отметил хорошую физическую форму президента и подарил ему сборник своих эссе под названием «Мимоходом».

Во время церемонии инаугурации перед принятием присяги в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца президент подошёл к Рошалю и пожал ему руку.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».