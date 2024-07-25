Женева, Швейцария, 25 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Спортивный Арбитражный суд (САS) отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой, следует из пресс-релиза, опубликованного 25 июля на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов Александра Галлямова, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Виктории Синицыной и Камилы Валиевой», — следует из документа.

СAS решил не менять результаты итогового зачёта командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийским играх 2022 года в Пекине. В частности, комиссия пришла к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильными.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпиаде 2022 года, переместив сборную России с первого на третье место. На Олимпийских играх сборная Россия заняла первое место, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы.

В свою очередь, Федерация фигурного катания на коньках России 25 июля выразила разочарование в связи с решением Спортивного Арбитражного суда отклонить апелляции на лишение золота Олимпийских игр. Как отметили в федерации, правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала медали в чистой и честной борьбе. Там пообещали детально проанализировать полный документ, содержащий обоснование решения СAS.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля чемпионка мира среди юниоров Валиева вышла на лёд впервые после решения Спортивного арбитражного суда о четырёхлетней дисквалификации спортсменки. Фигуристка приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

Валиеву подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд в июне завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки.