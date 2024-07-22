Сочи, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева вышла на лёд впервые после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации спортсменки. 22 июля Валиева приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», прошедшем в «Сочи-Парке».

Иван Шилов ИА Регнум Камила Валиева

Камила Валиева в рамках спектакля сыграла роль главной героини. В первом полноценном парном номере она выступила с серебряным олимпийским призёром Александром Энбертом. Первый с февраля выход Валиевой на лёд зрители встретили овацией.

После выступления Камила Валиева опубликовала в своём Telegram-канале видеообращение, в котором поблагодарила фанатов за поддержку.

«Это был мой первый выход на лёд за последние почти полгода… Наверное, это то, чего мне так долго не хватало!» — заявила фигуристка.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье.

Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в CAS проходили в сентябре 2023 года, позднее суд возобновил слушания из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 12 июня Спортивный арбитражный суд завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.