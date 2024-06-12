Москва, 12 июня, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 12 июня сообщил фигурист Александр Галлямов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лёд не врёт», — написал он.

Спортсмен прикрепил к своей публикации фото с Валиевой, Анастасией Мишиной, Никитой Кацалаповым и Марком Кондратюком.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была Валиева, с первого места на третье.

Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года, позднее суд возобновил слушания из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.