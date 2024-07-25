Москва, 25 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Иностранные авиакомпании изменили маршруты некоторых рейсов из-за извержения вулкана Безымянный на Камчатке, сообщил 25 июля пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

На полётах самолётов российских компаний извержение не сказалось. При этом иностранные перевозчики, выполняющие транзитные полёты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, вынуждены были принять меры и направить самолёты обходными маршрутами.

«Для безопасности полётов зарубежные перевозчики используют обходные маршруты — через зоны ответственности региональных диспетчерских центров Единой системы организации воздушного движения», — сообщил Кореняко.

Он добавил, что специалисты Росавиации в связи с активностью Безымянного усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Камчатке.

Как сообщало ИА Регнум, Безымянный в районе трёх часов ночи по местному времени выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Густой шлейф растянулся на 300 км на восток и юго-восток от вулкана.

Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, выпадение пепла не угрожают населённым пунктам Камчатки. Сейсмологи сообщили, что у вулкана красный авиационный код и предупредили, что активность Безымянного может повлиять на международные и низколетящие самолёты.