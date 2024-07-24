Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту 12 километров выбросил вулкан Безымянный на Камчатке, шлейф тянется на 300 километров. Об этом 25 июля сообщил на своём сайте Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Dan Miller Вулкан Безымянный

Уточняется, что сильное эксплозивное извержение вулкана началось в 03:10 по местному времени 25 июля (15:10 мск 24 июля). Через десять минут, в 15:10 мск, взрывы подняли столб пепла на высоту до 9,6 км над уровнем моря. Позднее пепловый столб поднялся до 12 км над уровнем моря. Густой шлейф пепла двигается на восток — юго-восток от вулкана, его протяжённость составляет 300 км.

Выпадения пепла не угрожают населенным пунктам Камчатского края. Авиационный код вулкана красный. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда.

Отмечается, что в связи с эксплозивным извержением вулкана закрыт туристический маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке. Пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород) практически достиг станции «Безымянный Грива».

В ближайший месяц вулканологи ожидают мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту от шести до 15 км над уровнем моря. Существует вероятность схода селевых потоков в юго-восточном направлении, а в ближайших населённых пунктах — Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск — возможно выпадение вулканического пепла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2023 года Камчатский вулкан Безымянный произвёл выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря, после чего ему присвоили красный код опасности для полётов авиации. В посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада отменили школьные занятия. Жителей Козыревска призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.