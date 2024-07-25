Москва, 25 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обладает ярко выраженной конфронтационной направленностью, на Ближнем Востоке подобные механизмы не нужны. Об этом заявил 25 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Комментируя предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху создать ближневосточный аналог НАТО, представитель Кремля отметил, что необходимо разобраться в деталях такой инициативы, в частности узнать о предполагаемых участниках блока. Вместе с тем он напомнил, что НАТО создавалось для сдерживания СССР, а теперь выполняет функции по сдерживанию России.

«Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль, по словам Нетаньяху, предложил США создать подобный НАТО ближневосточный военный блок, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе. Он пояснил, что считает нужным пригласить в альянс каждое государство региона, находящееся в дружеских отношениях с Израилем.