Москва, 25 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны Украины, восстановление новых регионов не останавливается. Об этом 25 июля корреспонденту ИА Регнум заявил член Общественной палаты РФ (ОП), профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев, комментируя итоги совещания у президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ.

ИА Регнум

На совещании российский лидер назвал безопасность новых регионов приоритетом, подчеркнув при этом, что о других сферах также нельзя забывать. В частности, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жильё, строить современные дома, социальные и транспортные объекты, создавать условия для динамичного развития промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, экономики в целом.

Григорьев отметил, что вопросы развития новых регионов обсуждаются постоянно. Встречи президента России с руководителями новых регионов проходят регулярно, федеральные ведомства активно занимаются этим вопросом.

«Я постоянно нахожусь в новых регионах и вижу, какими темпами идёт строительство, как восстанавливается инфраструктура, как работает и развивается бизнес. Вся Россия занимается восстановлением новых регионов. За этими территориями закреплены другие субъекты Российской Федерации, которые помогают, и это очень важно. Важно, что создаются достойные условия для жизни и работы людей», — рассказал Григорьев.

Он добавил, что на совещании президент подчёркивал важность того, чтобы у жителей этих регионов были достойные условия для жизни и работы. И это воплощается в жизнь. Жители этих регионов подтверждают, что после возвращения в Россию у них открылись новые возможности, создаются достойные условия для проживания.

Несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны Украины, восстановление регионов не прекращается: строятся дороги, дома, инфраструктура, школы, больницы и другие объекты, отметил профессор.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что жители новых российских регионов уже сегодня должны иметь достойные условия для жизни и работы. Путин отметил, что принятые правительством меры, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.

Российский лидер отметил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни на этой земле, которая столетиями была неотъемлемой частью России. Президент добавил, что Донбассу и Новороссии помогают раскрыть колоссальный потенциал созидания и роста.

Путин также поручил включить Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов и обеспечить новым регионам упрощённый доступ к инструментам поддержки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за два года реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Хуснуллин добавил, что порядка 1300 объектов образования были построены и реконструированы за два года в Донбассе и Новороссии.