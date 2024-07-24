Москва, 24 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за два года реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Об этом 24 июля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

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«Если говорить о сегодняшних объектах, например, о медицине, 200 объектов как новых построено, так и реконструировано. И плюс мы с Минздравом сделали программу на ближайшие три года по ремонту и восстановлению объектов здравоохранения», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что порядка 1300 объектов образования были построены и реконструированы за два года в Донбассе и Новороссии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на совещании Путин отметил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул важность создания достойных условий для жителей новых субъектов. Нужно уже сейчас ускоренными темпами ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты, добавил российский лидер.

Кроме того, Путин поручил включить Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов и обеспечить новым регионам упрощённый доступ к инструментам поддержки.