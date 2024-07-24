Москва, 24 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил включить Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов и обеспечить новым регионам упрощённый доступ к инструментам поддержки.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновлённых национальных проектов, сделать это нужно уже в текущем году», — заявил 24 июля глава государства на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

Он добавил, что необходимо задействовать и собственные ресурсы каждого региона, активнее использовать землю и имущество в хозяйственном обороте.

Российский лидер отметил важность сохранения темпов развития новых регионов и соблюдения поставленных сроков.

По словам главы государства, в Донбассе и Новороссии федеральные заказчики уже завершили работы на 11 262 объектах. Были построены 62 многоквартирных дома, восстановлены 2140 многоквартирных домов, капитально отремонтированы свыше 3 тыс. километров автомобильных дорог. Для удобства жителей открылись больше 500 банковских отделений и офисов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании Путин отметил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул важность создания достойных условий для жителей новых субъектов. Нужно уже сейчас ускоренными темпами ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты, добавил российский лидер.

Глава государства назвал приоритетом безопасность новых регионов. При этом он подчеркнул, что о других сферах также нельзя забывать.