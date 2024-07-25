Санкт-Петербург, 25 июля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее направившийся с рабочим визитом в Россию, прибыл в Санкт-Петербург. Об этом 25 июля сообщил близкий к окружению белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Администрация президента РФ

«Первый в Питере. Программа дальше обещает быть интересной», — говорится в сообщении.

К нему также прикреплены фотографии, на которых запечатлено, как президент Белоруссии спускается с трапа своего самолёта и его встречает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 июля пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. Уточнялось, что в ходе него белорусский лидер проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах.

Президент РФ 20 июля поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту главы государства. Путин отметил огромный авторитет белорусского президента, которому жители республики шесть раз подряд доверили высший государственный пост.

Лукашенко 13 июля заявил, что собирается обсудить c Путиным дальнейшие шаги по Украине. Он также выразил надежду на встречу с российским лидером, чтобы обсудить эту тему.