Минск, 25 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в РФ с рабочим визитом. Планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров главы государств намерены обсудить актуальные вопросы развития отношений двух стран и продвижение проектов в рамках Союзного государства, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту главы государства. Президент РФ также указал на огромный авторитет белорусского лидера среди соотечественников, шесть раз подряд доверивших ему высший государственный пост.

Президент Белоруссии 13 июля заявил, что намерен обсудить c Путиным дальнейшие шаги по Украине. Отмечалось, что также Лукашенко выразил надежду на встречу с президентом России для обсуждения этой темы.