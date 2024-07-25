Москва, 25 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинения бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергею Кривоносу за обстрелы населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках со стороны украинской армии, в результате чего погибли и пострадали 144 мирных жителя, включая семерых детей. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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«Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что результате преступных действий этих лиц подконтрольные им бойцы ВСУ вели обстрелы населённых пунктов республик Донбасса, что привело к гибели и ранению 144 человек, включая семерых детей, а также к разрушениям и повреждениям около 190 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство с 2014 года привлекло к ответственности более 500 украинских боевиков, которые причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса. Он уточнил, что свыше 350 бойцов ВСУ осудили на основании материалов уголовных дел за преступления против мирного населения.

Председатель СК в конце июня сообщил об объявлении в международный розыск 28 военачальников украинских войск различного уровня. По его словам, в общей сложности в суд направили 296 уголовных дел в отношении 458 военных ВСУ и вынесли 250 приговоров.