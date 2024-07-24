Москва, 25 июля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Следственный комитет России с 2014 года привлёк к ответственности свыше 500 боевиков украинских вооружённых формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Об этом 24 июня, в канун Дня сотрудника органов следствия, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«За совершение указанных преступлений против мира и безопасности человечества к уголовное ответственности привлекаются 516 лиц, в их числе представители высшего командования ВСУ», — указал он в интервью «Российской газете».

Председатель Следственного комитета отметил, что на основании материалов уголовных дел по факту преступлений против мирного населения осуждены более 350 украинских военных, в том числе представители «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, всего с 2014 года возбуждено 5055 уголовных дел в отношении 1046 лиц. За весь период следствием было допрошено более 265 тысяч человек, около 132 тысяч человек признаны потерпевшими, из них около 24 тысяч — несовершеннолетние.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Александр Бастрыкин сообщил, что СК России объявил в международный розыск 28 военачальников Вооружённых сил Украины.

В начале года Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе нацбанка Украины Степану Кубиве в финансировании так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. СК учёл совокупность собранных доказательств об обстрелах и иных преступлениях против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Также за совершение преступлений в Донбассе обвинения были предъявлены экс-главе МИД Украины Павлу Климкину и бывшему спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману.