Вашингтон, 25 июля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Американская авиастроительная корпорация Boeing в рамках сделки с министерством юстиции США признала себя виновной в мошенничестве. Об этом 24 июля со ссылкой на судебный документ сообщило агентство Reuters.

Acefitt Самолёт Boeing 737 MAX

«Компания Boeing завершила процесс признания себя виновной по обвинению в преступном сговоре с целью мошенничества», — говорится в материале.

Отмечается, что компания согласилась выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов в дополнение к 243,6 миллиона долларов, которые были выплачены в 2021 году в рамках соглашения с министерством юстиции об отсрочке судебного преследования.

Кроме того, Boeing обязалась в течение следующих трёх лет потратить не менее 455 миллионов долларов на реализацию программ обеспечения безопасности полётов и публиковать ежегодные отчёты о проделанной работе.

Ранее отмечалось, что признание вины поставит под вопрос возможность Boeing заключать государственные контракты с минобороны США и NASA.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня стало известно о решении минюста США предъявить Boeing обвинения в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочки судебного разбирательства 2021 года после двух смертельных авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX, в которых погибли 346 человек. Речь идёт об авиакатастрофах самолётов, принадлежавших индонезийской авиакомпании Lion Air (2018 год) и эфиопской компании Ethiopian Airlines (2019 год).

В ходе расследования было выявлено, что причиной крушения 737 Max стали ошибки в проектировании и недостаточный контроль со стороны служб надзора за полётами. В октябре 2019 года генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург признал, что компания допустила ряд ошибок, которые могли стать причиной крушения самолётов в Эфиопии и Индонезии.