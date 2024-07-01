Вашингтон, 1 июля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки предъявит авиакомпании Boeing обвинения в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного разбирательства 2021 года после двух смертельных авиакатастроф с участием Boeing 737 Max. Об этом 30 июня со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

(сс) Liam Allport Boeing 737 MAX 8

Речь идёт про расследования авиакатастроф лайнеров Boeing в Эфиопии (2018 год) и Индонезии (2019 год).

«Минюст США предъявит компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве и поставит авиастроителя перед выбором: признать вину или рискнуть предстать перед судом», — говорится в материале.

Отмечается, что компания Boeing должна принять решение о признании виновности в предъявленных обвинениях до конца недели. В случае признания вины Boeing обяжут выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов в дополнение к 243,6 миллиона долларов, которые были выплачены в 2021 году в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования. Кроме того, компанию обяжут нанять корпоративного наблюдателя.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня агентство Reuters сообщило, что Boeing выявила неисправность при установке крепёжных элементов на фюзеляжах воздушных судов. При этом в Boeing заявили, что у авиакомпании нет никаких опасений по поводу безопасности полётов на уже эксплуатируемых самолётах. В целях безопасности специалисты изучат ещё не поставленные самолёты, чтобы убедиться в их соответствии техническим стандартам.

В апреле компания Boeing сообщила регулятору, что, возможно, не все необходимые проверки были завершены. Речь идёт, в частности, о проверках адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых самолётах Boeing 787 Dreamliner. Позднее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении требований к проверке самолётов Boeing 787 Dreamliner.