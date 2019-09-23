Джакарта, 23 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Стал известен перечень причин и ошибок, из-за которых, по мнению следователей, разбился самолет Boeing 737 MAX компании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщила 22 сентября газета The Wall Street Journal.

Крушение самолета

В проекте отчета индонезийского правительства, текст которого стал известен изданию, говорится, что основными причинами крушения являются ошибки в «проектировании и недостаточный контроль со стороны служб надзора за полетами». Именно они, по мнению следователей, сыграли главную роль в катастрофе.

Кроме того, отмечается, что были допущены ошибки со стороны пилотов и обслуживающего персонала. Всего в докладе около ста пунктов.

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 MAX, принадлежавший индонезийской компании Lion Air, разбился в марте 2018 года. Тогда погибли 189 человек. В том же году, в октябре, катастрофу потерпело воздушное судно этой серии в Эфиопии. Тогда погибло 157 человек. Это стало поводом на запрет полетов самолетов Boeing 737 MAX во многих странах, в том числе и в США.